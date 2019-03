Slechts 0,18% bestuurders laat zich vangen door trajectcontrole Wannes Vansina

05 maart 2019

10u49 0 Mechelen “Nauwelijks nog in procenten uit te drukken.” Dat is volgens burgemeester Bart Somers (Open Vld) het aantal bestuurders dat te snel rijdt in de straten met trajectcontrole.

Sinds 2017 is een aantal invalswegen van de stad uitgerust met trajectcontrole. Van 1 maart 2018 tot eind februari 2019 werden 10.119.000 voertuigen gecontroleerd. Er werden 18.296 overtredingen geregistreerd. “In absolute cijfers lijkt dat veel, maar dat komt natuurlijk omdat onze camera’s elke overtreding registreren. 0.18% is opvallend weinig. Dat is minder dan 1 op de 500 bestuurders. Een pak minder dan het resultaat op wegen zonder trajectcontrole waar de politie nog bemande controles uitvoert. Daar schommelt het overtredingspercentage de jongste weken tussen de 6 en 7 procent”, weet Somers. Vooral op de Hombeeksesteenweg en Leuvensesteenweg rijden bestuurders opvallend gedisciplineerd.

Effect op aantal ongevallen?

Op vraag van de burgemeester zullen de cijfers de komende weken gekoppeld worden aan de ongevalsanalyse. “We willen nagaan welk effect de trajectcontrole heeft op het ongevalscijfer. Finaal moet het natuurlijk de bedoeling zijn om het aantal ongevallen op de Mechelse wegen ook te reduceren.”

Vanaf begin deze maand wordt er ook beboet op de Koningin Astridlaan, waar een nieuwe trajectcontrole werd ingevoerd. In aanloop daarvan kregen 7.141 bestuurders een waarschuwing in de bus om dat ze tussen de Brusselpoort en de Battelsesteenweg te snel reden. In maart reden nog 2,3 procent van de wagens er te snel, in februari bedroeg het aantal overtreders nog 1,1 procent.

De opbrengst uit de boetes gaat niet naar de stadskas, maar naar de federale overheid.