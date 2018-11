Slag aan collega levert een jaar cel op TVDZM

30 november 2018

Een man uit Mechelen is door de rechtbank veroordeeld tot een celstraf van een jaar effectief. De man stond vorige maand terecht voor slagen en verwondingen aan een collega. De vechtpartij vond plaats op 26 februari 2018. De Mechelaar ging toen volledig door het lint en sloeg zijn collega vol in het aangezicht. “Hij dacht dat we over hem bezig waren maar dat was niet waar”, luidde het bij het slachtoffer op zitting. Beklaagde daagde voor zijn proces niet op, hij legde wel verklaring af bij de politie. “Hij moest maar zo vies niet zien”, klonk het tijdens zijn verklaringen. “Ik zag de slag helemaal niet aankomen”, besloot het slachtoffer. Hij vroeg en kreeg een schadevergoeding van vierhonderd euro. Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, is nog niet gekend.