Slachtoffer steekpartij nog steeds in ziekenhuis 16 mei 2018

De 49-jarige Mechelaar die werd neergestoken op café ligt nog steeds in het ziekenhuis. Hij incasseerde in de nacht van zaterdag op zondag vier messteken. De veertiger werd overgebracht naar het ziekenhuis. Onder meer zijn darmen zouden geraakt zijn door het mes. Hij wordt momenteel nog verzorgd. Zijn toestand is stabiel. De verdachte, de 51-jarige Willem L., werd ter plaatse staande gehouden. Hij werd overgebracht naar de gevangenis kort nadat hij zondag werd aangehouden voor poging doodslag door onderzoeksrechter Kris Lavens. Nu vrijdag zal hij voor de raadkamer moeten verschijnen. Die zal op zijn beurt moeten beslissen of hij langer in de cel blijft. De vijftiger is geen onbekende voor gerecht en politie. Dertien jaar geleden werd hij nog schuldig bevonden voor deelname aan een criminele bende. Het ging om de TUF TUF Club, die begin jaren 2000 de flitspalen langs de weg viseerden. Een aanleiding voor de steekpartij is vermoedelijk een discussie omtrent een romantische vete.





(TVDZM)