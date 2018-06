Sjarabang opent kunstroute in begijnhoven 02 juni 2018

02u56 0 Mechelen Sjarabang heeft vrijdagavond de tweede editie van 'Kunst(en) Kasseien' geopend, een kunstroute in de Mechelse begijnhoven.

Dit en volgend weekend kan je op tal van locaties in het groot en (voor het eerst) klein begijnhofwerk bewonderen van meer dan 25 kunstenaars. "Naast onze deelnemers met een beperking doen er ook heel wat kunstenaars zonder beperking mee, zodat er een boeiende mix van stijlen, media en thema's aangeboden wordt", zegt Sjarabang-coördinator Marleen D'Joos.





Malinese kunstenaar

De meesten komen uit het Mechelse, maar met Adama Keita heeft 'Kunst(en) Kasseien' ook een Malinese kunstenaar in de rangen.





"Hij verzorgde workshops schilderen met modder tijdens onze Provencereis. Zo zijn we in contact gekomen." Opvallend: het eerste weekend van 'Kunst(en) Kasseien' vindt gelijktijdig plaats met het laatste van de Kunstvestdagen. Beide evenementen hebben veel gemeen - telkens exposeren kunstenaars in een huiselijk decor - en liggen bovendien op een boogscheut van elkaar. "Ik wist niet van de Kunstvestdagen. Mogelijk kunnen we volgend jaar samen iets doen", oppert D'Joos.





'Kunst(en) Kasseien' loopt elke dag van 13 tot 18 uur. Kinderen kunnen deelnemen aan een zoektocht. Vertrekpunt is het Moreelshuis. Een catalogus met een plannetje kost 5 euro. Info: www.moreelshuis.be.





(WVK)