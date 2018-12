Sinterklaas officialiseert ontwikkeling Keerdok-Eandissite Wannes Vansina

06 december 2018

17u33 1 Mechelen De stad Mechelen en de ontwikkelingsgroep Kairos/Mont-real hebben donderdag hun overeenkomst voor de ontwikkeling van de Keerdok-Eandissite geofficialiseerd. Sinterklaas trakteerde hen op een maquette met chocolade.

In oktober gunde de stad het project na een marktbevraging aan Kairos/Mont-real, donderdag werden de nodige documenten ook ondertekend. “Een belangrijk moment”, zegt burgemeester Bart Somers (Open Vld). “In vijftien jaar tijd komt er een nieuwe, duurzame stadswijk vlakbij het centrum.” Wim Straetmans feliciteerde de stad met haar visie. “Het gaat om vastgoed. Als je iets realiseert, dan moet dat goed zijn.” Eind 2019 start de ontwikkelingsgroep aan de N16 met de realisatie van een parkeergebouw met 537 plaatsen, een buurtwinkel en kantoren. In 2022 volgt de bouw van 54 appartementen op het Rode Kruisplein, met ook buurtwinkels, restaurants en cafés. Op termijn komen er in totaal 800 woningen. Voor de herlocalisatie van de baanwinkels wordt gewerkt aan de herbestemming van de lus.