Sinte Mette- en Rik Wouterstuin rookvrij 30 mei 2018

02u38 0

Mechelen is een van de zes pioniergemeenten van de campagne Generatie Rookvrij en maakt om te beginnen de Sint-Mettetuin en de Rik Wouterstuin rookvrij. "Veel van de bezoekers van onze tuinen zijn kinderen. Zij genieten van deze groene ruimtes in de stad en zij hebben het recht om rookvrij op te groeien", zegt schepen van Welzijn Koen Anciaux (Open Vld). Ook de Jeugdacademie van KV Mechelen werd bereid gevonden om als voorbeeldproject op te treden. Tegen het najaar moeten ook andere sportclubs en stedelijke speelpleinen worden overtuigd om de sportlocatie rookvrij te maken. "Als volwassenen daar niet meer roken, kunnen kinderen dit ook niet meer als 'normaal' gaan bestempelen en in de verleiding komen te staan zelf ook ooit te beginnen met roken", aldus Sportschepen Walter Schroons (CD&V). (WVK)