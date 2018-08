Sint-Romboutstoren breekt records 03 augustus 2018

De Mechelse Sint-Romboutstoren breekt opnieuw records. Visit Mechelen telt voor de belangrijkste toeristische attractie van de Dijlestad al 20.237 bezoekers voor de eerste 6 maanden van 2018. Dit is een stijging van 16 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2017. In dat volledige topjaar beklommen maar liefst 38.044 bezoekers de 538 treden tot op de skywalk. De meeste torenbezoekers komen vooral uit eigen land, gevolgd door Nederland, Duitsland, Frankrijk en Spanje.





Historisch record

"De Sint-Romboutstoren is één van de Mechelse paradepaardjes op de lijst van UNESCO werelderfgoed en is sinds 2015 in beheer van Visit Mechelen. We investeerden heel wat op het vlak van onthaal, bezoekersbeleving en promotie-acties en die vruchten plukken we nu al vier jaar op rij", zegt schepen van Toerisme Björn Siffer. "Zo zien we dat april 2018 met 5003 bezoekers goed was voor een historisch record, vermoedelijk omdat we tijdens de paasvakantie een korting van 25 procent aanboden voor een torenbeklimming. Ons doel is om dit jaar de kaap van 40.000 bezoekers te halen."





