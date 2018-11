Sint-Romboutskathedraal geeft geheimen prijs Wannes Vansina

27 november 2018

20u23 0 Mechelen “Dit is een ‘Van Eyck’ op een muur.” Dinsdagavond stelden de onderzoekers van de interieurafwerkingen van de Sint-Romboutskathedraal hun bevindingen voor aan het publiek. Bleek dat ze heuse ‘schatten’ hadden aangetroffen. “We hebben ons geamuseerd”, lacht kunsthistoricus Marjolein Deceuninck.

In augustus vorig jaar trokken zeven dames zonder hoogtevrees en met een grenzeloze nieuwsgierigheid de kathedraal in om er de afwerkingslagen en muurschilderingen aan een grondig onderzoek te onderwerpen. Dat soms op stellingen van 30 meter hoog en dwars door meer dan 25 afwerkingslagen heen. Begin oktober zetten ze een punt achter hun werk zodat ze dinsdagavond de eerste resultaten konden voorstellen tijdens een lezing. De dames zijn onder de indruk. “Er was een kleine angst dat we een gans jaar alleen kalkwitsellagen zouden vinden, maar op dag een vonden we al een muurschildering. Dat herhaalde zich daarna met de regelmaat van de klok”, vertelt Marjolein Deceuninck. Blijkt dat de kathedraal tussen de 2de helft van de 13de eeuw en 1600 een pak kleuriger was dan de Mechelaars haar nu kennen. Haast overal troffen de onderzoekers tekeningen aan, ondanks de verfverwijderingscampagnes van de 19de eeuw. Dat vooral in de kapellen van de kooromgang: in de kapel van Zellaar werden - “fantastische” - muziekbanden aangetroffen, in die van de kruisbooggilde een kruisboog, bloemmotief en wapenschild. In de kapel van het Broederschap van het Heilig Sacrament prijkt dan weer een schattig lam op de muur. Bijzonder is de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van de Rozekrans, links van de hoofdingang. Daar troffen de onderzoekers het hoofd van een lijdende Christus aan, waarschijnlijk onderdeel van een statie van een kruisweg. “Dit is van de kwaliteit van een Van Eyck”, oordeelt Deceuninck. Op de gewelven werden dan weer rode driehoeken met daarrond zwarte decoratieve motieven aangetroffen. Vraag is: wat gaan we daar nog van zien na de geplande binnenrestauratie? “Sint-Rombouts was veel rijkelijker gedecoreerd dan we dachten. Ze kan de concurrentie met Antwerpen zeker aangaan. Veel van wat we vonden, is fragmentarisch, maar een aantal schilderingen kunnen zeker behouden blijven bij de binnenrestauratie. Het is aan de provincie en de ontwerper om daarover te beslissen.” Wie meer te weten wil komen over de restauratie, kan te rade gaan in een nieuwe brochure van de dienst Erfgoed – het eerste nummer in de reeks ‘Op de werf’.