Sint-Rombouts ontvangst 40.000ste beklimmer: “Absoluut record” Wannes Vansina

10 december 2018

09u11 0 Mechelen De Sint-Romboutstoren heeft de kaap van 40.000 bezoekers gerond. Volgens de bevoegde schepen is dat een “absoluut recordcijfer”. In 2017 trotseerden 38.044 beklimmers de 538 treden.

Het was de Toerismeschepen Björn Siffer (Groen) die de 40.000ste bezoeker in de bloemetjes zette. Dat werd student Hans Lavaert, die met zijn vriend Joben Van Malderen even wilde gaan uitwaaien op de skywalk om te ontspannen van de examens. Hij ontving een pakket met Mechelse specialiteiten. “Nooit eerder haalde de Sint-Romboutstoren 40.000 bezoekers”, zegt Siffer. “Voorlopig noteren we een stijging van 5% ten opzichte van recordjaar 2017. Een groot verschil met de vorige jaren is dat de drukste maanden verspreid zijn. April, augustus en oktober zijn de absolute topmaanden, met respectievelijk 5.003, 4.914 en 4.428 bezoekers.” Bijna twee bezoekers op drie (64,1%) komt uit eigen land, waaronder heel wat Mechelaars. “Daarom hebben we sinds begin mei de prijs voor de Mechelaars permanent verlaagd en kunnen onze inwoners de toren op aan de helft van de prijs. Met deze korting wil Visit Mechelen alle Mechelaars de kans geven om ‘hun toren’ meermaals per jaar te bezoeken. Op die manier betrekken we de Mechelaars nog meer bij Toerisme: hoe meer bezoekers, hoe meer fijne ambassadeurs voor Mechelen”, aldus de schepen. Wat buitenlanders betreft, waren de bezoekers vooral Nederlandsers (12%), Spanjaarden (3,4%) en Duitsers (2,7).