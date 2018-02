Sint-Rombouts lokt weer recordaantal torenbeklimmers 02 februari 2018

02u47 0

38.044 personen waagden zich vorig jaar aan de beklimming van de Sint-Romboutstoren. Daarmee breekt de toeristische attractie opnieuw het bezoekersrecord.





De schepen van Toerisme noemt het cijfer "fenomenaal". "Ik ben uiterst trots", zegt Björn Siffer (Groen). "We realiseren een stijging van maar liefst 11,5 procent ten opzichte van recordjaar 2016. De zomermaanden juli en augustus waren de uitschieters, met respectievelijk 3.998 en 4.687 bezoekers." Het succes wordt toegeschreven aan de investeringen die gebeurden op het vlak van onthaal, bezoekersbeleving, campagnes en promotie-acties. "De bezoekerscijfers van 2017 liggen ruim 63 procent hoger dan in 2014, dat is een spectaculaire stijging", zegt Siffer.





De bezoekers waagden niet alleen individueel de beklimming, 160 groepen gingen met een gids naar boven. 65 procent heeft de Belgische nationaliteit. "In 2017 mochten we in totaal 66 nationaliteiten ontvangen in onze toren, een record", vervolgt Siffer. De buitenlanders kwamen vooral uit Nederland (12%), maar ook uit Spanje (3,8%), Duitsland (2,5%) en Frankrijk (2,5%). De top-10 wordt verder aangevuld met de VS, Groot-Brittannië, Rusland, Italië en Polen. "We willen blijven inzetten op de trots van onze stad en hopen dit jaar de kaap van 40.000 bezoekers te halen." (WVK)