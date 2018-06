Sint-Maarten is "ziekenhuis van morgen" NIEUWBOUW KOST 327 MILJOEN, DIT WEEKEND OPENDEURDAGEN WANNES VANSINA

09 juni 2018

02u59 0 Mechelen Hypermodern. Dat is het minste wat je kan zeggen van het nieuwbouwziekenhuis dat AZ Sint-Maarten vrijdag officieel inhuldigde. "We werken straks meer dan ooit in een ziekenhuis van morgen", zegt hoofdarts Birger Jespers. Dit weekend verwacht het ziekenhuis 15.000 bezoekers tijdens twee opendeurdagen.

Wie het ziekenhuis aan de Liersesteenweg binnenstapt, ziet het meteen: wat een verschil met de huidige campussen in Duffel en Mechelen. Hier is licht en lucht, blijkt meteen en bij een rondleiding. Algemeen directeur Jan Ennekens spreekt van een 'healing environment', een genezende omgeving. "De meeste van onze 654 bedden liggen in eenpersoonskamers, maar ook in de tweepersoonskamers zorgen we voor comfort en privacy. Ook daar liggen de patiënten aan een raam met zicht op groen. Ze beschikken elk over een eigen smart-tv - discussies over programma's behoren tot het verleden - en individueel sanitair." De patiënt kan een verpleegkundige niet alleen roepen met een druk op de knop, maar kan ook meteen zeggen wat er scheelt.





Live beelden

Hét pronkstuk is echter het operatie-kwartier met veertien operatiekamers. Rondom de operatietafel twee grote schermen met hoge resolutie, die onder meer de beelden opgenomen door de in de lichtarmaturen ingebouwde camera's tonen. Van twee zalen kunnen de beelden live worden doorgestuurd naar het congrescentrum voor 330 personen in het kader van symposia of opleidingen. Het operatielicht is opvallend stabiel. Gelegenheidsgids Maarten Walravens houdt een blad voor de lamp, maar dat verandert ... niets aan de intensiteit. "Omdat de LED-technologie dat compenseert. Op die manier krijgt een chirurg die boven de tafel hangt door zijn schaduw geen zwarte plek te zien", legt hij uit. Een simpele druk op de knop stuurt een bericht naar de schoonmaakploeg voor reiniging. Efficiënt.





Een andere opvallende nieuwigheid is de medicatiedistributie. Is ergens medicatie nodig? Dan kan deze snel van de apotheek in de kelder via de buizenpost naar de juiste verpleegpost worden gebracht. Het volledige medicatieproces verloopt overigens elektronisch. "Het komt de patiëntenveiligheid en medicatieveiligheid fors ten goede", zegt Ennekens.





Om dat alles te kunnen realiseren, stak AZ Sint-Maarten dan ook een tandje van 12 miljoen euro bij aan hightech investeringen, wat de totale kostprijs voor het nieuwbouwziekenhuis op 327 miljoen euro brengt. "Maar we zijn niet alleen innovatief inzake techniek", zegt Jespers. "We hebben ook veel aandacht besteed aan comfort, privacy, ergonomie, milieu en veiligheid."





Rondleidingen

Vandaag zaterdag (14 tot 17 uur) en morgen zondag (10 tot 17 uur) is iedereen welkom om een kijkje te komen nemen. De duurtijd van de rondleiding bedraagt ongeveer twee uur. De toegangsdeuren sluiten om 16 uur. Kinderen kunnen deelnemen aan een zoektocht.





Info: www.ontdekazsintmaarten.be. Het ziekenhuis opent in oktober.