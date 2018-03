Sint-Katelijnekerk klaar in oktober 16 maart 2018

De restauratie van de Sint-Katelijnekerk in Mechelen schiet goed op. Inmiddels is de tweede en laatste fase van start gegaan, wat betekent dat de kerk in oktober klaar zal zijn. De eerste fase is al vergevorderd. De hoofdbeuk en de zijbeuken werden inmiddels gerestaureerd. "De houten gewelven werden handmatig gereinigd en herwonnen hun mooie, warme kleur. Wanneer je de kerk binnenloopt, kijk je op naar een houten gewelf met gedecoreerde balken uit de vijftiende eeuw. Momenteel worden enkele decoratieve afwerkingen zorgvuldig afgeborsteld en geretoucheerd. Het hoogtepunt van afgelopen week was het terughangen van het grote schilderij 'Aanbidding der wijzen' van Maurus Moreels, op zijn oorspronkelijke plaats", zegt schepen van Monumentenzorg Greet Geypen (Open Vld).





Moeten nog gebeuren: de restauratie van de kerkvloer, de afwerking van de verlichting en de behandeling van de biechtstoelen tegen houtworm. Inmiddels ging de tweede fase van start en staat het hoogkoor in de stellingen. "De aanpassing van de bijgebouwen zijn in uitvoeringen de restauratie van de communiebank start weldra." De ganse restauratie kost 2.025.086 euro. (WVK)