Sint-Jozefkerk geeft schat prijs BIJZONDERE KLOK UIT STAAL ONTDEKT IN TOREN WANNES VANSINA

02u32 0 David Legreve Lode Tooten bij de stalen klok van de Sint-Jozefkerk. Mechelen "Hopelijk gaat men nog eens tweemaal nadenken over de ontwijding van de Battelse parochiekerk." Dat zegt Lode Tooten, nadat hij een bijzondere klok heeft aangetroffen in de toren van Sint-Jozef. Deze is niet zoals gebruikelijk uit brons, wel uit staal. "Echt een ontdekking", zegt ook Koen Cosaert, directeur van de Beiaardschool.

De ontdekking van afgelopen weekend kwam er nadat de secretaris van de Koninklijke Vereniging voor Toren en Beiaard er iets had over teruggevonden in de archieven van de stad. "De klok werd speciaal voor Battel gemaakt, door het Bochumer Verein Gussstahlfabrik. Je ziet duidelijk de patroonheilige van Battel, de heilige Wivina", toont Tooten bij een bezoek aan de toren van Sint-Jozef. De luiklok dateert uit 1878. Tooten vermoedt dat de vorige werd weggenomen om er kanonnen van te maken, zoals toen wel vaker gebeurde. "Er zijn maar vijf andere plaatsen in ons land waar stalen klokken hangen", weet hij.





David Legreve De kerk van Battel.

Zeldzaam

Koen Cosaert van Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn bevestigt dat het om een ontdekking gaat, want "een zeer grote zeldzaamheid". "De meeste klokken zijn gemaakt uit brons, het meest welluidende metaal. Omdat brons duur was, probeerde men goedkopere klokken te maken die toch nog goed klonken. Bijzonder is ook dat deze uit de 19de eeuw dateert, terwijl de meeste stalen klokken werden gemaakt tijdens de economische crisis tussen de twee wereldoorlogen. Je vindt er meer in Duitsland - waar ze allemaal vandaan komen - en landen met een grote economische crisis zoals de vroegere Sovjet-Unie. Daar vind je soms zelfs stalen platen om op te kloppen. Het is belangrijk deze klok als monument te bewaren als getuige van een ontwikkeling die er ooit geweest is."





Sluiting

Voor Tooten is de vondst vooral een bijkomend argument om de parochiekerk van Battel te behouden. In het kerkenbeleidsplan dat de stad vorig jaar overeenkwam met het bisdom staat immers dat de kerk op termijn dichtgaat. "Er bevinden zich nu al twee schatten, met ook het Forceville-orgel uit 1692." Tooten is een van de bezielers van een actiegroep die de kerk van Battel wil redden. "We willen een bestemming die in de lijn ligt van de Colomakerk. In dat geval kunnen er nog diensten zoals uitvaarten plaatsvinden, maar krijgt de kerk ook een culturele bestemming. De akoestiek is alvast erg geschikt voor concerten", weet de muzikant uit ervaring.





Volgens schepen van Monumentenzorg Greet Geypen (Open Vld) is het al dan niet openhouden van de kerk geen bevoegdheid van de stad, maar van het bisdom. Volgens deken Guy De Keersmaecker is er nog geen definitieve beslissing over de bestemming van de parochiekerk van Battel. "We zijn in gesprek over hoe de kerk nog relevant kan zijn voor de plaatselijke gemeenschap." Volgens woordvoerder van het bisdom Geert De Kerpel zijn kunsthistorische schatten zoals die in veel kerken aanwezig zijn belangrijk, maar zijn ze niet doorslaggevend voor het al dan niet onttrekken van een kerk aan de eredienst.