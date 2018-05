Shoppingcenter in 'de lus' opent eind 2020 NA 15 JAAR EINDELIJK DUIDELIJKHEID OVER MECHELEN NOORD IV WANNES VANSINA

30 mei 2018

02u39 1 Mechelen Het retailpark Mechelen Noord IV, in 'de lus' van de N16 naar de R6, opent eind 2020. In een gebouw is maximaal plaats voor 24 grote winkels. Nieuwe vestigingen mogen géén zuivere kleding- of schoenwinkels zijn.

De Mechelse gemeenteraad heeft dinsdagavond het ontwerp-RUP 'Mechelen Noord IV' goedgekeurd. Het legt de contouren vast voor de realisatie van een retailpark in 'de lus'. Over de ontwikkeling van de afslaglus van de N16 naar de R6 wordt al vijftien jaar gesproken. Destijds was er nog sprake van om er een nieuw stadion voor KV Mechelen te bouwen. Intussen is de ontwikkeling van de site een noodzakelijke voorwaarde voor de ontwikkeling van het Keerdok voor wonen. In een gebouw is plaats voor maximaal 24 grote winkels.





"Met de herbestemming van de lus wordt ruimte gecreëerd voor de bestaande baanwinkels van het Keerdok die op termijn zullen moeten verhuizen", zegt burgemeester Bart Somers (Open Vld). JBC, Vandenborre, Pro Duo, LeenBakker, Blokker, AS Adventure en Babydump zouden zo'n 11.500 vierkante meter van de beschikbare 27.500 vloeroppervlakte innemen.





Carrefoursite

"Daarnaast zal de zone ook plaats bieden aan grote handelszaken die in de binnenstad geen plek vinden of baanwinkels die willen verhuizen van een minder gunstige locatie", aldus Somers. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan de huidige winkels op de Carrefoursite. Volledig nieuwe vestigingen moeten minstens 800 vierkante meter groot zijn en géén zuivere kleding- of schoenwinkels zijn. Op die manier wil de stad voorkomen dat het centrum de winkels in de binnenstad zou beconcurreren. "Een shoppingcenter dat ons winkelcentrum beconcurreert, wordt het niet", beklemtoont het stadsbestuur.





"Daarnaast kan er maximaal een zaak met restaurant of café als hoofdfunctie worden toegestaan. Groothandel, congrescentra en autonome kantoren zijn uitgesloten", licht Economieschepen Katleen Den Roover (N-VA) toe.





Toegangspoort

Volgens het stadsbestuur is er gezien de bevolkingsprognoses (plus 10.000 inwoners tegen 2030) nood aan bijkomende ruimte. "Het retailpark komt aan een van de toegangspoorten tot de stad", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Greet Geypen (Open Vld). "Er wordt hoogstaande architectuur verwacht, die maximaal wordt ingebed in de groene omgeving."





De ontsluiting van het gebied wijzigde ten opzichte van eerdere plannen. Op de N16 komt ter hoogte van de afsplitsing van de R6 een nieuw kruispunt. Vanop het kruispunt kom je op de ontsluitingsweg die parallel met de afslaglus zal lopen om uiteindelijk via een brug over de R6 naar het retailpark te gaan. Aan het nieuw kruispunt komt een bushalte. Van 14 juni tot en met 13 augustus wordt het RUP aan een openbaar onderzoek onderworpen. Op 25 juni vindt een infomoment plaats. De goedkeuring wordt in december verwacht, wat betekent dat er in de loop van 2019 kan worden gebouwd. Opening is gepland in het najaar van 2020. Het investeringsbedrag: 40 miljoen euro.