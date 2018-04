Shopping shuttle rijdt vanaf 9 uur 23 april 2018

De shopping shuttle die op zaterdag de gratis parkings op het Douaneplein verbindt met de Grote Markt, wint aan populariteit. Maakten in 2015 en 2016 dagelijks zo'n 500 mensen gebruik van de gratis pendeldienst, dan liep dat aantal vorig jaar op tot 800. Volgens schepen van Mobiliteit Marina De Bie (Groen) is dat ook te danken aan het verkorte traject dat de busjes rijden. "Een goede reden om deze dienstverlening verder te zetten. Minder mensen komen met hun wagen tot in het centrum." Vanaf 28 april zal de shopping shuttle een uurtje vroeger rijden, dus al vanaf 9 uur. "Gezien het succes en het feit dat zeker marktbezoekers er vaak vroeg bij zijn, breiden we de service met de vernieuwde overeenkomst uit", vult schepen van Economie Katleen Den Roover (N-VA) aan. Buiten het vervroegen van het startuur verandert er niets: de busjes blijven rijden tot 19 uur en de wachttijd blijft ongeveer 5 minuten. (WVK)