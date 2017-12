Shopping shuttle moet wijken voor jumping 02u28 0

De shopping shuttle rijdt vandaag een aangepast traject. De busjes vertrekken niet van op het Douaneplein, maar bedienen wel parking Zandpoortvest, Veemarkt en Grote Markt. Aanleiding is de verhuur van de gratis randparkings aan het Douaneplein aan de organisator van de Kerstjumping. Die vraagt 10 euro, wat voor ongenoegen zorgt bij gebruikers. "Ik kan al geen bewonerskaart krijgen omdat ik in de Keizerstraat woon, waar moet ik dan met mijn wagen naartoe", sakkert Thomas Nys. Volgens schepen van Mobiliteit Marina De Bie (Groen) is de regeling al jarenlang gangbaar en kan de stad daar niks aan doen. "De jumping moet zorgen voor aanduiding." (WVK)