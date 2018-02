Sheila start winkel met Italiaanse streekproducten 24 februari 2018

De Italiaanse Sheila Ferranti heeft in de Onze-Lieve-Vrouwestraat Bontalia geopend, een winkeltje met streekproducten uit Midden-Italië.





Ze verkoopt onder meer linzen uit Castelluccio, salami van Norcia en wijn uit De Marken. Bezoekers vinden er ook lekkernijen als pasta(sauzen), balsamico en honing. "In de winkels vind je vaak Italiaanse producten, maar die zijn lang niet allemaal even goed. Alles in mijn winkel komt van kleine lokale producenten die ik persoonlijk ken. Ik moet niet weten van groothandels, want voor hun producten kan je evengoed naar de supermarkt", zegt Ferranti. Ze spreekt met liefde over haar specialiteiten en het was ook de liefde die haar vier jaar geleden naar Mechelen bracht. Eerder baatte ze iets verderop in de Onze-Lieve-Vrouwestraat al een pop-up uit bij wijze van try-out.





Info: www.bontalia.com. (WVK)