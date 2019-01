Servus organiseert authentiek Weens nieuwjaarsconcert Wannes Vansina

02 januari 2019

De Mechelse Oostenrijkvereniging Servus pakt op zondag 13 januari uit met ‘Prosit Neujahr’, een feestelijk en authentiek Weens nieuwjaarsconcert in de Stadsschouwburg. “Met het Strauss Gala-Orchester Wien mogen bezoekers zich verwachten aan een muzikaal vuurwerk van overbekende en onsterfelijke Weense melodieën, zoals die van Johann Strauss, Emmerich Kálman en Franz Léhar”, belooft Alfons Deleus. “Het orkest, dat samengesteld is uit musici van vooraanstaande Weense orkesten, daaronder ook verschillende substituten van de Wiener Philharmoniker, staat onder leiding van de vermaarde Weense componist-dirigent Prof. Kurt Schmid.” De Weens-Oekraïense opera- en operettediva Anna Bratus en lyrische bariton Georg Lehner maken de affiche compleet. Het concert start om 11.15 uur. Kaarten kosten 35 euro en zijn te koop via www.uitinmechelen.be.