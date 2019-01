Seriemoordenaar Renaud Hardy moet nabestaanden en slachtoffers schadevergoeding betalen van ruim 135.000 euro VCT

24 januari 2019

15u58 0 Mechelen Het hof van assisen in Tongeren heeft vandaag uitspraak gedaan over de schadevergoedingen die de Mechelse seriemoordenaar Renaud Hardy aan de burgerlijke partijen moet betalen. In totaal is hij ruim 135.000 euro verschuldigd aan de nabestaanden. Daar komt nog een bedrag van 9.500 euro aan rechtsplegingsvergoedingen bij. Hardy werd in maart 2018 veroordeeld tot een levenslange celstraf voor twee moorden, twee verkrachtingen met foltering en twee moordpogingen. Dokter Annie H. uit Bonheiden en actrice Veerle Eyckermans uit Zemst overleefden zijn aanval.

In mei 2014 vermoordde Renaud Hardy de hoogbejaarde Maria Walschaerts (82) uit Leest. In september 2015 maakte hij een gruwelfilm van de verkrachting en moord op Linda Doms (52) uit Hofstade. Familieleden van beide dodelijke slachtoffers stelden zich burgerlijke partij en kregen onder meer een morele schadevergoeding toegekend. Ook verplaatsingskosten en medische kosten werden vergoed. Voor sommige schadeposten werd ook een voorbehoud geformuleerd voor de toekomst.

Pikhouweel

Aan actrice Veerle Eyckermans, die op 14 februari 2015 een gewelddadige aanval van Hardy overleefde, werd een voorlopige schadevergoeding van 30.000 euro toegekend. Eyckermans werd met een afgebroken houten steel van een pikhouweel op haar hoofd geslagen, maar kon zich vastklampen aan een paaltje en om hulp schreeuwen, zodat een buurman en zijn zoon gealarmeerd waren. Er is een deskundige aangesteld om haar letsels te evalueren om de exacte schade te begroten. Voor haar minderjarige dochter werd een schadevergoeding van 5.000 euro vastgesteld.

Dokter Annie H. uit Bonheiden, die in september 2014 ook ontsnapte aan een moordpoging van Hardy, kreeg een bedrag van ruim 15.000 euro. Zij diende de installatie van een beveiligingssysteem en videoparlofoon, de herstelling van haar voordeur en nieuwe sloten voor ramen en deuren als schadeposten in. Die werden allemaal toegekend, omdat de vrouw sinds de feiten in grote angst leeft. Hardy was in haar tuin opgedoken en had haar deur met een bijltje beschadigd in een poging binnen te geraken.

Het totale schadebedrag van 135.000 euro dat het hof aan de nabestaanden en de slachtoffers toekent, houdt geen rekening met de voorschotten die Hardy eerder al betaalde, zo’n 22.000 euro. Hardy, die zijn celstraf uitzit in de gevangenis van Beveren, was zelf niet aanwezig voor de uitspraak van het arrest. Hij heeft nu vijftien dagen de tijd om cassatieberoep aan te tekenen.