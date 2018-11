Seriedoder Hardy opnieuw voor de rechter: parket vraagt geen bijkomende straf “SCHOOT MET LOODJESGEWEER NAAR VOORBIJGANGSTER” Tim Van der Zeypen

30 november 2018

17u00 0 Mechelen De 56-jarige seriedoder Renaud Hardy uit Mechelen stond vrijdag opnieuw voor de rechter. Deze keer voor het hof van beroep in Antwerpen. In oktober 2015 werd hij veroordeeld omdat hij met een loodjesgeweer had geschoten op een voorbijgangster. Het parket ging destijds in beroep maar vorderde vandaag geen bijkomende straf. In maart kreeg hij levenslang voor twee moorden en twee moordpogingen.

Vier jaar geleden viseerde de Mechelse seriedoder een inmiddels 38-jarige vrouw uit Leest. De vrouw was toen ’s avonds op weg van café naar huis. Ter hoogte van de Battelbrug werd ze plots met een loodjesgeweer beschoten door een onbekende man. De vrouw werd achtervolgd door de schutter. Die verplaatste zich op dat moment met de auto. Het slachtoffer kon zich met de fiets uiteindelijk tijdig uit de voeten maken. Eens thuis werd ze opgewacht door haar vriend. Die moest eveneens nog wegspringen want ook hem probeerde de schutter nog aan te rijden. Thuis merkte de vrouw op dat ze verschillende blauwe plekken had opgelopen op haar rug. Allemaal het gevolg van de loden bolletjes.

Gefrustreerd

Op basis van de nummerplaat kon de schutter uiteindelijk geïdentificeerd worden als Renaud Hardy. De politie viel zijn woning binnen en trof er ook nog cocaïne en pornografisch materiaal op zijn computer aan. Dat laatste ging mogelijks om kinderporno. Bij de politie gaf hij het drugsbezit en het schieten na een lang verhoor toe. “Ik was gefrustreerd”, zei de toen nog onbekende seriedoder tegen de rechter eind september 2015. “Ik zat in een negatieve spiraal. Een gevolg van Parkinson dat in 2007 bij mij werd vastgesteld. Een ziekte die ik niet wil en kan aanvaarden. De ziekte maakte minder mobiel. En toen ik de vrouw op haar fiets zag, kreeg ik plots het idee om haar pijn te doen.”

Levenslang

In afwachting van zijn vonnis in dit dossier belandde hij na de brutale moord op Linda Doms (52) uit Hofstade in de gevangenis. Nog voor hij zijn straf van het schieten, de drugs en het bezit van kinderporno kende, kon het gerecht Hardy ook nog linken aan tal van andere feiten. Zo bleek zijn DNA te zijn aangetroffen tijdens de moord op de 82-jarige Maria Walschaerts uit Leest en werd hij gelinkt aan twee moordpogingen op onder meer actrice Veerle Eyckermans uit Zemst en een 68-jarige dokteres uit Bonheiden. Feiten waaraan hij in maart 2018 schuldig werd bevonden en een levenslange opsluiting in de gevangenis kreeg.

Opslorping

Terug in 2015 werd hij begin oktober veroordeeld voor schieten met het loodjesgeweer en het bezit van cocaïne tot twaalf maanden cel met uitstel. Het parket in Mechelen tekende destijds beroep aan tegen het vonnis. Vrijdagochtend werd de zaak voor het hof van beroep gebracht en verscheen de Mechelse seriedoder dus opnieuw voor de rechter. Deze keer vorderde het parket geen extra straf maar vorderde het de opslorping. Dit omwille van de levenslange celstraf die hij al kreeg opgelegd voor de twee moorden en de twee moordpogingen. Voor het bezit van de kinderporno vroeg het parket de vrijspraak. Advocaat Frédéric Thiebaut, de raadsman van de Hardy, gedroeg zich naar de wijsheid van de rechtbank.

Een vonnis volgt binnenkort.