Senioren klinken op 300 jaar huwelijksgeluk Wannes Vansina

30 januari 2019

11u27 0

Afgelopen weekend werden de Mechelse echtparen die deze of vorige maand een bijzondere huwelijksverjaardag vier(d)en, in de bloemetjes gezet in de Keldermanszaal van het stadhuis door schepen Alexander Vandersmissen. Deze vijf echtparen mochten het glas heffen op hun gouden bruiloft (50 jaar getrouwd).