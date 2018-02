Scoutswinkel krijgt tweede leven STADSAKKER, 'FAIRBNB' EN HORECAZAAK TEGEN 2020 OP SITE 'SON' ANTOON VERBEECK

17 februari 2018

02u56 0 Mechelen Een aantal enthousiaste Mechelaars gaan de locatie van de voormalige scoutswinkel Son in de Adegemstraat nieuw leven inblazen. Begin 2020 moet de transformatie naar een biotoop vol creativiteit en duurzaamheid, met onder andere een horecazaak, fairbnb en stadsakker, afgerond zijn. Nog voor de officiële opening kan je er al terecht voor verschillende activiteiten, waaronder een brainstormsessie op 1 maart.

Voortrekker van het initiatief, dat voorlopig de toepasselijke naam #voorlopignogSONdernaam draagt, is Annick Verstraelen (41). In september richtte ze een groep van creatievelingen op die zich mee achter het project zal scharen. "Ik stond mee aan de wieg van de vzw Deelbaar Mechelen en volkskeuken MaanZIN. Uit die ervaringen heb ik geleerd dat de grootste uitdaging voor een nieuw project het zoeken naar een pand is. Toen ik vernomen had dat de eigenaars van Son hun zaak gingen sluiten, reageerde ik verrast. Het is jammer dat een winkelicoon van onze stad de deuren sluit, maar ik zag ook meteen een opportuniteit. Het is een groot terrein met enorm veel mogelijkheden. Een ideale broeihaard voor mensen die met een creatief ei zitten. In september ging onze groep van start en sindsdien zijn we met een tiental personen een concept aan het uitwerken. De grote lijnen liggen vast, maar we zijn nog wel flexibel wat de invulling betreft."





Eén groot geheel

Een van de troeven van de nieuwe zaak wordt een stadsakker. "Dat idee is geïnspireerd op PAKT in Antwerpen en het Gentse Rooffood, waar men op het dak tuiniert. We zijn momenteel aan het bekijken waar onze akkers op de site kunnen komen. Bedoeling is dat de oogst van deze akkers wordt bereid in een bistro", legt Annick uit. "Daarnaast willen we ook werk maken van een fairbnb, dat zich op duurzaam toerisme richt en rekening houdt met de negatieve effecten van ongecontroleerd toerisme. Het moet allemaal één groot coherent geheel worden, met de bedoeling om meer groen in de stad te krijgen. We willen ook de buurtbewoners betrekken bij het project door hen te laten kennismaken met ons concept en input te vragen."





Kick-off

Of het concept een plaatsje krijgt in een nieuwbouw of een gerenoveerd pand is nog onduidelijk. Begin 2020 zou het alleszins de deuren moeten openen. "Maar wie nieuwsgierig is, hoeft niet te wachten tot de grote opening. Er zullen nog voor de openingsdag verschillende activiteiten worden georganiseerd. Denk maar aan een lokale groente- en artisanale streekproductenmarkt of een creamarkt. Zo krijgen we al enige naamsbekendheid en kan ons concept organisch groeien. Op 1 maart vindt ons eerste evenement plaats, een kick-off. Er zal doorlopend leven in de brouwerij zijn en aanwezigen krijgen meer informatie over onze ideeën. Aan de verschillende thematafels wordt er ook gebrainstormd over het project."





Voor meer informatie surf je naar de Facebookpagina 'Op de plek van de SON'.