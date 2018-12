Schuldig maar geen straf voor oplichting TVDZM

31 december 2018

12u10 0 Mechelen Een Mechelse vrouw is door de rechtbank schuldig bevonden aan informaticafraude en oplichting. De vrouw stelde haar bankrekening ter beschikking aan een grotere phisingbende.

Deze bende had haar gecontacteerd via Instagram. Er werd een grote geldsom aangeboden in ruil voor het ter beschikking stellen van haar bankrekening. De feiten kwamen aan het licht nadat de bank een verdachte transactie van zo’n 90.000 euro onderzocht. Via de bankrekeningnummer kwam het gerecht uit bij de Mechelse. “Geef me alsjeblief geen celstraf”, zei de vrouw op zitting vorige maand. “Ik was hoogzwanger en had heel wat schulden. Ik heb er niet over nagedacht.” De vrouw vertelde de rechter ook nog dat ze nooit gedacht had dat bende iets ‘crimineels’ zou uitsteken met haar bankrekeningnummer. Het slachtoffer raakte uiteindelijk geen 90.000 euro kwijt maar verloor door de bende wel zo’n tweehonderd euro. Geld dat hij kwam terug eisen van de vrouw. De schadevergoeding werd toegekend, de vrouw kreeg voorlopig nog wel geen straf. Ze kreeg een probatie-opschorting. Indien ze zich de komende drie jaar aan enkele voorwaarden houdt, moet ze niet naar de gevangenis.

Opmerkelijk: de grotere phisingbende kon voorlopig nog niet worden geïdentificeerd.