Schouwbrand in Merodestraat

Brandweerzone Rivierenland rukte zondagnamiddag uit voor een schoorsteenbrand in de Frederik de Merodestraat in Mechelen. "Het ging om een kleine brand, het vuur was dan ook snel onder controle. De schade bleef hierdoor ook beperkt en er raakte niemand gewond", zegt woordvoerder Dirk Van de Sande van de lokale politie Mechelen-Willebroek. "De straat in het centrum van Mechelen werd voor de interventie wel even afgezet voor het verkeer." (EDT)