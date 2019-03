Schoolkamperen breidt uit naar secundaire scholen Wannes Vansina

11 maart 2019

19u08 0 Mechelen Daar waar het schoolkamperen toch grotendeels iets was voor het Mechelse basisonderwijs, breidt het nu ook uit naar de secundaire scholen. Aan twee campussen van het Busleyden Atheneum vatten vandaag tientallen ouders post. Hun zoon of dochter inschrijven, kunnen ze pas woensdagochtend. De directies zien het met lede ogen aan.

Zowel aan Campus Lyceum als aan Campus Pitzemburg vatten vandaag ouders post om zeker te zijn van een plaats voor zoon- of dochterlief. Aan de school in de Bruul kwam de eerste om 7 uur. Tien uur later zochten al zo’n dertig (groot)ouders beschutting in de fietsenstalling. “Er zijn 62 plaatsen voor niet-indicatorkinderen. We zitten dus in de helft”, zegt Jorgen Vrancken. Hij vreest voor de nacht. “Het belooft slechts 2 graden te worden. Het zou een grote blijk van barmhartigheid zijn mocht de school ons binnenlaten.” Maar ook als dat niet gebeurt, heeft hij het ervoor over. “Mijn zoon heeft voor deze school met een goede reputatie gekozen en dan doe je dat.” Grootvader Luc Holemans geeft grif toe dat hij er niet graag bij is. “Het is doodjammer dat het moet.”

Aan Campus Lyceum eenzelfde verhaal. Mama Sarah Van Rode trok om 11 uur de wacht op in haar wagen. “Ik wil het risico niet nemen om een plaats te missen.” Koen Blaes volgde al snel. “Zijn fluo tentzak trok zo de aandacht dat we hier een uur later al met een hele groep zaten”, vertelt ze. De mama’s en papa’s stonden op straat, zonder enige vorm van beschutting. Of ze een digitaal inschrijvingssysteem en daaropvolgende loting zouden verkiezen, zoals de Vlaamse overheid dat volgend jaar implementeert? “Nee, want ik kies specifiek voor deze school omwille van het aanbod dat je nergens anders in Mechelen hebt”, zegt Kathleen Louckx. “En dan heb ik daar twee dagen kamperen voor over”, vult Blaes aan.

Het kamperen is het gevolg van de toenemende populariteit van het Busleyden Atheneum, maar dat wil niet zeggen dat de directeurs de kampeerders graag zien komen. Jeroen Van der Auwera van Pitzemburg noemt de huidige situatie zelfs “een schande, mensonterend en belachelijk”. “Er zijn genoeg plaatsen, maar ik krijg dat niet uitgelegd. Vorig jaar stonden er inderdaad 70 personen op de wachtlijst, maar uiteindelijk heb ik er 60 kunnen bellen met de melding dat er toch een plaats was. Veel ouders schrijven zich hier in voor het geval er geen plaats is in het Sint-Romboutscollege.” Zijn school openstellen voor de nacht, doet hij niet. “Ik kan het wettelijk niet en wil het kamperen ook niet orkestreren.” Al geeft hij ook aan dat er mogelijk een andere factor speelt: er zouden dit jaar meer kinderen uit de basisscholen uitstromen, waardoor de druk op de secundaire scholen toeneemt.

Ook Katie Steemans, de directeur van het Lyceum, houdt de deuren gesloten. “Vanaf woensdag 7 uur mogen ze in de refter, niet eerder”, zegt ze. Volgend jaar zal er hoogstwaarschijnlijk niet meer worden gekampeerd omwille van de invoering van het digitaal inschrijvingssysteem. “Uit Gents voorbeeld blijkt dat het redelijk goed werkt. De grote meerderheid van de kinderen kon er naar de school van voorkeur. Maar je kind zal maar bij de groep zitten waarbij dat niet kan”, aldus Steemans.

Aan het Lyceum en Pitzemburg is het schoolkamperen op deze schaal nieuw, maar dat is het niet volledig voor het secundair onderwijs in de stad. Het Sint-Romboutscollege werkt al een aantal jaren met een callcenter omwille van de problematiek.