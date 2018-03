Schoolinschrijvingen starten na paasvakantie 20 maart 2018

De schoolinschrijvingen voor kinderen geboren in 2016 starten op 18 april, net na de paasvakantie. Dat hebben de onderwijspartners in samenwerking met het Lokaal Overleg Platform (LOP-basisonderwijs Mechelen / Bonheiden / Sint-Katelijne-Waver / Zemst) beslist. De voorbije jaren werd vooral in Mechelen veelvuldig gekampeerd aan de schoolpoorten. Volgens Onderwijsschepen Marc Hendrickx (N-VA) is dat nochtans niet nodig. "Mede dankzij de capaciteitsuitbreiding is de situatie hier nu onder controle. In Mechelen is er in elke school plaats voor ieder kind. Meer zelfs: 95 % van de kinderen kan naar een school van de eerste keuze. Op voorhand gaan kamperen, is hier dus echt niet nodig." Meer info op www.mechelen.be/schrijf-je-kind-tijdig-in-op-school. (WVK)