School houdt voor het eerst in 10 jaar opendeurdag 03 mei 2018

GO! basisschool De Abeel in de Ivo Cornelisstraat in de Mechelse Mahatma Gandhiwijk houdt zaterdag voor het eerst een schoolfeest in de nieuwe schoolgebouwen. Tien jaar geleden lag de school volledig in de as na een brand. "Maar achteraf gezien was het de start van een enorme solidariteitsgolf die onze school sterk verankerde in de buurt. Vandaag is het kleuterschooltje van toen uitgegroeid tot een grote basisschool met negen klassen, een moderne eetzaal en ruime speelplaatsen. Nu ook de nieuwbouw af is, is het tijd voor een groot schoolfeest waarop we ouders maar ook alle buurtbewoners uitnodigen", zegt directeur Dirk Van Steyvoort. Op het programma van 10 tot 16 uur staan onder meer een rommelmarkt, animatie en eet- en drankstandjes. (WVK)