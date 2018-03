Scholieren oefenen voor fietsexamen 14 maart 2018

Automobilisten opgelet: sinds gisteren organiseert de Mechelse politie oefensessies voor scholieren ter voorbereiding van een fietsexamen eind april. Drie klassen van Scheppers beten dinsdagochtend in de regen de spits af.





"Fietsongevallen, en al zeker die waarbij kinderen betrokken zijn, moeten we als stad voorkomen. Toch willen we onze kinderen, in het kader van duurzaamheid, zo veel mogelijk aanmoedigen om de fiets te nemen naar school. Daarom is het belangrijk onze schoolgaande kinderen de nodige vaardigheden mee te geven via verkeerseducatie en hen bewust te maken van de risico's in het verkeer", legt preventieschepen Stefaan Deleus uit. Nieuw dit jaar is dat zowel het begin- als het eindpunt van het fietsexamen en dus ook de oefensessies de Grote Markt is en dus niet meer het Vrijbroekpark. Onder meer het gevaarlijk kruispunt aan de Brusselpoort staat op het programma.