Scholen maken samen vuist tegen kinderarmoede Wannes Vansina

12 november 2018

15u01 0 Mechelen De scholen uit het Mechelse katholiek basisonderwijs maken met de hulp van de parochies een vuist tegen kinderarmoede. Ze zoeken vrijwilligers om kinderen uit gezinnen die het moeilijk hebben een duwtje in de rug te geven.

‘SAMEN voor SAM’ werd vorig jaar gelanceerd door de scholen en de Catharina-, Emmaüs- en Lieve-Vrouwparochie. Doel van het project is iets te doen aan de kinderarmoede. 13,85% van de kinderen in Mechelen groeit op in armoede, een problematiek waarmee de schooldirecties en leerkrachten dagelijks mee in aanraking komen. Sven Van Grembergen, directeur basisschool Ursulinen bijvoorbeeld. “Ik word in mijn taak geconfronteerd met kinderen die in kansarmoede opgroeien. Kinderen die liever niet naar school komen, omdat hun huiswerk niet gemaakt is, of omdat ze hun lettertjes of maaltafels niet geoefend hebben en zich daar dan een schooldag lang ongemakkelijk bij voelen. Om nog niet te moeten denken aan het middagmaal waarvoor ze geen boterhammen bij zich hebben. En het gaat hier niet om luie of onwillige kinderen of ouders. Het gaat om opgroeien met minder kansen, om vechten om de dag door te komen”, benadrukt hij. De scholen en parochies zoeken geen geld, wel helpende handen uit de buurt. “Het is een vraag om tijd en engagement. Veel moeilijker dan geld geven”, stelt SAMEN voor SAM-woordvoerder Guido Knops. Vrijdag en maandag zijn kandidaten die de ‘Sams’ van Mechelen een duwtje in de rug willen geven, welkom op kennismakingsmomenten. Lies Verleyen is nu al vrijwilliger in de Sint-Pietersschool. “Ik ondersteun met lezen en voorlezen en doe dat met veel plezier. Je ziet zo’n kindje opbloeien. En je beleeft er zelf ook veel vreugde aan. Dat zo’n kindje je al blij staat op te wachten, dat doet je iets.” Wie interesse heeft of een handje wil toesteken, is welkom op volgende momenten:

Voor vrijdag 16 november, van 09.30 tot 11.30 uur, zijn de deelnemende scholen:

De Ark, 015 27 15 10, directie@vbsdeark.be

De Ham, 015 20 50 85, info@basisschooldeham.be

De Parel,015 41 57 63, info@deparel.eu

Don Bosco, 015 21 08 31, directeur@donbosco-mechelen.be

De Sprankel, 015 20 25 38, directie@buodesprankel.be

De Vlinder, 015 21 99 30, directie@bubaodevlinder.be

Scheppers, 015 28 79 10, inge.vekemens@scheppers-mechelen.be

Sint-Niklaas, 015 27 78 96, directeur@sintniklaasschool.be

Sint-Pieter,015 55 76 27, info@st-pietersschool.be

Sint-Rombout, 015 28 13 68, directie@src-veemarkt.be

Ursulinen, 015 28 84 41, info@umbasis.be

Voor maandag 19 november, van 13.30 tot 15.30 uur, zijn de deelnemende scholen:

De Ham, 015 20 50 85, info@basisschooldeham.be

Don Bosco, 015 21 08 31, directeur@donbosco-mechelen.be

De Sprankel, 015 20 25 38, directie@buodesprankel.be

Sint-Jozef Coloma, 015 41 68 65, directie@coloma.be

Sint-Pieter,015 55 76 27, info@st-pietersschool.be

Sint-Rombout, 015 28 13 68, directie@src-veemarkt.be