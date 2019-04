Scholen krijgen subsidies voor fietsenstallingen en verkeerslessen Els Dalemans

18u23 0 Mechelen Basisscholen Het Sleutelhof in Rumst en Maurits Sabbe in Mechelen krijgen van de provincie Antwerpen subsidies voor de vernieuwing van hun fietsenstalling. Sleutelhof krijgt een bedrag van 5.000 euro, Maurits Sabbe krijgt 4.671 euro. Bovenop krijgt de Mechelse school nog eens 2.498 euro voor praktijklessen.

“Deze subsidies maken deel uit van de in totaal 25.000 euro die de provincie verdeelde over acht investeringen in de verkeersveiligheid. “Met het label ‘10op10' ondersteunt de provincie Antwerpen scholen bij de aankoop van materialen waarmee kinderen in een beschermde omgeving kunnen oefenen of initiatieven om de school verkeersveiliger te maken. Zo bereiden ze zich op jonge leeftijd voor om zich veilig in het verkeer te verplaatsen”, zegt Gedeputeerde voor Mobiliteit Luk Lemmens.

“We geven subsidies voor fietsenstallingen omdat kinderen die met de fiets naar school komen ook moeten kunnen rekenen op een veilige en overdekte stalplaats. Daarom breiden Het Sleutelhof en Maurits Sabbe hun stalling uit. Maurits Sabbe krijgt nog een extra bedrag omdat deze school praktijklessen wil organiseren. Door de kinderen regelmatig op de speelplaats te laten oefenen -om hun stap- en trapvaardigheden te automatiseren- zijn ze zijn ze beter voorbereid op het echte verkeer.”