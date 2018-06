Schilderijen Sint-Pieter en Paulkerk krijgen opfrisbeurt 27 juni 2018

De Mechelse gemeenteraad heeft dinsdagavond het dossier goedgekeurd voor de restauratie van de schilderijenreeks 'Het leven en wonderen van Franciscus Xaverius', dertien doeken die het interieur van de Sint-Pieter en Paulkerk kleuren.





De werken dateren uit de periode 1680 - 1704 en behoren bij de oorspronkelijke aankleding waarbij de Jezuïetenkerk een devotie wijdde aan de Heilige Franciscus Xaverius. Ze zijn van de hand van zes verschillende kunstenaars. Aangezien de laatste restauratie van begin vorige eeuw dateert, verkeren ze in niet de beste staat. De vernislaag is verdonkerd en de werken vertonen water- en kalksporen. Deze laatste zijn afkomstig van insijpelend vocht doorheen het raamwerk van de kerk, iets wat werd opgelost met de restauratie van het monument op de Veemarkt een aantal jaren terug. "Gezien hun grootte bepalen de schilderijen in belangrijke mate het beeld van het interieur. Hun huidige toestand belemmert het volle genot van dit uitzonderlijke kerkinterieur", zegt schepen van Monumentenzorg Greet Geypen. De restauratiewerken worden geraamd op 585.000 euro en zullen drie jaar in beslag nemen. Wanneer de werkzaamheden van start gaan, hangt af van het afleveren van een erfgoedpremie van de Vlaamse overheid van zo'n 386.000 euro. De stad wil de volgende jaren onder meer ook het houten meubilair, de zijaltaren, het orgel, de sacristie en de crypte van Sint-Pieter en Paul restaureren. (WVK)