Schietsportvereniging breidt schietstand uit 13 april 2018

02u48 0 Mechelen De Kolveniersgilde is niet alleen een historische gilde, maar ook een schietsportvereniging met zo'n 450 schutters. Sinds de aankoop in 1984 beschikt ze over een oude legerschietstand.

"Vroeger mat hij 100 meter, maar 25 meter daarvan werd tijdens de oorlog platgebombardeerd. We willen terug naar 100 meter gaan. Een architect is bezig met het uittekenen van de plannen, over twee jaar willen we beginnen bouwen", zegt secretaris Jeannine Jonckers. De oude stand zou wel zoveel als mogelijk bewaard blijven omwille van de historische waarde, maar er komt deels een verdieping op. "Boven willen we een nieuwe schietstand realiseren voor afstanden 10, 25 en 50 meter", zegt ze.





Niet-vergunninghouders kunnen dit weekend tijdens de opendeurdag uitzonderlijk een keertje schieten met pistolen en geweren die de leden ter beschikking stellen. (WVK)