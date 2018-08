Schepenen slordig met mandatenaangifte 17 augustus 2018

De Mechelse schepenen nemen het niet te nauw met de aangifte van hun mandaten bij het Rekenhof. Schepen Stefaan Deleus vergat zelfs geheel een lijst in te dienen. "Een vergissing", geeft de CD&V'er aan. "Er zijn twee lijsten. Voor de vermogensaangifte moet je geen nieuwe lijst indienen als er niets gewijzigd is, maar voor de mandatenaangifte moet dat blijkbaar wel. Net voor mijn verlof heb ik nog alles in orde gebracht bij het Rekenhof, maar het was te laat voor publicatie in het Staatsblad." Ook andere schepenen deden geen correcte aangifte, blijft uit een vergelijking die As Gau Paust maakte. Het Mechelse online magazine legde de lijst gepubliceerd in het Staatsblad naast de lijst die de stad Mechelen vorig jaar publiceerde op zijn website. Blijkt dat ook bij Greet Geypen (Open Vld), Björn Siffer (Groen), Koen Anciaux (Open Vld) en Walter Schroons (CD&V) verschillen waren. (WVK)