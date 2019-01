Schepen zet briljanten en diamanten echtpaar in de bloemetjes Wannes Vansina

29 januari 2019

Schepen van Senioren Alexander Vandersmissen (Open Vld) heeft afgelopen weekend de huwelijksjubilarissen van december 2018 en januari 2019 in de bloemetjes gezet in de Keldermanszaal van het stadhuis. Onder hen een briljanten (65 jaar getrouwd) en één diamanten (60 jaar getrouwd) echtpaar. Het koppel Windelinckx-Cauwenberghs stapte op 1 december 1953 in het huwelijksbootje in Wespelaar, het echtpaar Cools-Oschatz huwde op 20 januari 1959 in Duitsland.