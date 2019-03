Schepen waarschuwt voor misleidende brief energieaankoop. “Ga hier niet op in” Wannes Vansina

26 maart 2019

08u14 0 Mechelen “Louter commercieel bedoeld.” Zo waarschuwt de stad Mechelen voor een brief van de firma Wikipower. Die roept op in te tekenen op ‘de groepsaankopen van de Mechelaars’, maar de stad is niet betrokken.

Bij veel Mechelaars viel de afgelopen dagen een brief in de bus die hen oproept om deel te nemen aan een groepsaankoop voor goedkopere energie. Volgens het bericht kunnen de inwoners van Mechelen tot 160 euro op hun energiefactuur besparen door nu van contract te veranderen. In de tekst verwijst het ‘samenwerkingsplatform’ onder andere naar ‘de inwoners en bedrijven in Mechelen’ of naar ‘de groepsaankopen van de Mechelaars’.

“Dit is echter geen neutrale en onafhankelijke groepsaankoop zoals de voorbije jaren georganiseerd werd door de provincie Antwerpen en die we vanuit de stad ondersteund hebben. Deze groepsaankoop is een georganiseerde groepsaankoop van een bedrijf op de energiemarkt, namelijk MEGA, die burgers misleidt. De stad heeft hier niets mee te maken en staat dus ook niet garant voor de kwaliteit van het aanbod, de prijzen en de dienstverlening. Ik raad iedereen ten zeerste af om hierop in te gaan”, zegt schepen van Energie Marina De Bie (Groen).

De stad geeft wel mee dat de provincie West-Vlaanderen recent een groepsaankoop organiseerde voor groene stroom, waarop ook Mechelaars kunnen inschrijven. De inschrijvingen sluiten bijna af. Meer info op https://www.samengaanwegroener.be/.