Schepen Schroons ruilt politiek voor Rekenhof 22 juni 2018

03u05 0 Mechelen Schepen Walter Schroons zal in oktober dan toch niet de Mechelse CD&V-lijst duwen. Hij werd donderdagmiddag benoemd tot raadsheer bij het Rekenhof, een functie die niet verenigbaar is met een politiek mandaat.

De 50-jarige Muizenaar is sinds 1994 gemeenteraadslid voor CD&V Mechelen. In de periode 2004 - 2006 en sinds januari 2012 was/is Walter ook schepen, momenteel van Sport en Financiën. Aan die lange periode in de politiek komt nog voor de verkiezingen een einde. Donderdag werd Schroons na een selectieprocedure benoemd door de Kamer van volksvertegenwoordigers als raadsheer voor de Nederlandse kamer van het Rekenhof.





Moeilijke keuze

"Ik doe mijn huidige job ongelooflijk graag en had graag aan de verkiezingen meegedaan. De keuze voor het Rekenhof was dan ook een heel moeilijke keuze, maar tegelijk ook een kans die ik niet kon laten liggen", zegt Schroons. Het mandaat is niet verenigbaar met een mandaat als schepen en/of gemeenteraadslid. Waarschijnlijk in september zal hij ontslag nemen, op het moment dat zijn voorganger bij het Rekenhof met pensioen gaat. "Zeg nooit nooit, maar waarschijnlijk is het een definitief afscheid van de politiek", zegt hij. Zijn partij feliciteert hem met de benoeming. "Het is een bijzonder grote eer voor CD&V Mechelen om een raadsheer bij het Rekenhof in haar midden te hebben. Ik ga evenwel niet ontkennen dat dit ook een verlies betekent voor onze lokale afdeling", zegt voorzitter Thomas Sterckx. (WVK)