Schepen roept op: “Gebruik online meldpunt om dierenmishandeling te melden” Antoon Verbeeck

07 februari 2019

09u34 0

Schepen van Dierenwelzijn in Mechelen Koen Anciaux (Open Vld) verwijst burgers die een geval van dierenmishandeling willen melden door naar een online meldingsformulier. Via de stadswebsite kunnen burgers deze melding doen. Eventuele foto’s en de locatie waar het probleem werd vastgesteld kunnen aan het meldingsformulier worden toegevoegd. De meldingen worden aan de betrokken diensten overgemaakt en verder door hen opgevolgd en afgehandeld. “Een sterk dierenwelzijnsbeleid staat opgenomen in ons bestuursakkoord voor de periode 2019-2025. Daarin speelt communicatie een belangrijke rol. Met dit meldpunt willen we dringende problemen zo snel mogelijk oplossen en vragen beantwoorden. Deze ‘alarmcentrale’ bestaat al langer, maar er moet meer bekendheid rond gecreëerd worden. Dierenwelzijn krijgt weldra ook een plaats op de stadswebsite”, zegt de schepen.

Verder wil de stad haar inwoners ook meegeven dat er sinds vorig jaar gratis huisdierstickers verkrijgbaar zijn om aan de voordeur of raam te kleven. Met deze stickers kunnen zij, in geval van nood, de hulpdiensten laten weten hoeveel én welke huisdieren in de woning aanwezig zijn. De stickers zijn te verkrijgen in het Huis van de Mechelaar.