Schepen belooft actie na rapport over 'onhygiënische markt' 02u30 0 Mechelen Mechels schepen van Economie Katleen Den Roover (N-VA) vraagt het rapport op van het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid naar de hygiëne op markten, festivals en andere evenementen. "De nodige maatregelen zullen worden genomen."

Het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid FAVV voert elk jaar ongeveer 1.500 controles uit op marktkramers, kerstkraampjes of foodtrucks op festivals en evenementen. Mechelen scoorde het slechtst. "In sommige media leidde dit reeds tot spectaculaire koppen met een negatief beeld voor de Mechelse zaterdagmarkt."





Kort door de bocht, vindt ze. "Een grondige analyse is nodig. In de cijfers wordt geen onderscheid gemaakt tussen marktkramen, kerstkramen of foodtrucks op evenementen. De focus op bepaalde evenementen kan voor een vertekening van de resultaten zorgen", zegt Den Roover.





Foodtrucks schuldige?

De schepen zal het rapport opvragen om na te gaan welke controles in Mechelen werden uitgevoerd. "Omdat elk kraam dat niet aan de regels voldoet er een te veel is, zullen de nodige maatregelen genomen worden", kondigt ze aan. Volgens voorzitter van Markta Luc Vis moet zeker niet naar de markt worden gekeken omdat deze streng wordt gecontroleerd. Volgens hem komen de slechte cijfers vermoedelijk van evenementen met foodtrucks, die geen band hebben met hun klanten. (WVK)