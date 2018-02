Schaatspiste verwelkomde bijna 10.000 bezoekers 01 februari 2018

De organisatoren van 'Mechelen houdt je warm' blikken tevreden terug op het afgelopen winterprogramma. "We hebben een erg straffe winter achter de rug. Vooral de nieuwigheden, zoals de Schaatsboot en Mechelen in Vuur en Vlam bleken een meerwaarde te zijn. De concrete vorm ligt nog niet vast, maar dit wordt zeker vervolgd", zegt voorzitter van mmMechelen Feest Kristof Calvo (Groen). Zo lokte de Schaatsboot bijna 10.000 bezoekers. Een onvermoed succes was de inzet van de gratis watertaxi.





Ook het eindejaarsshoppen deed het volgens schepen van Lokale Economie Katleen Den Roover (N-VA) goed. Ze schrijft dat toe aan de extra beleving die in samenwerking met ook mmMechelen MeeMaken werd gerealiseerd in de winkelstraten. (WVK)