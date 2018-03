Schaatsers laten zich niet tegenhouden door verbod 02 maart 2018

02u36 0 Mechelen Het mag voorlopig dan verboden zijn om zich op het ijs te begeven, hier en daar lappen liefhebbers dat aan hun laars. Zo bond Seppe Seghers (19) uit Leest gisteren de schaatsen aan op de Bleukensweide en hij was niet de eerste.

"Gisteren kon ik niet, maar vandaag heb ik toch al twee uur in alle rust kunnen schaatsen", vertelt hij. Schrik om door het ijs te zakken, heeft hij niet, ook al was dat wel het lot dat verschillende mensen een dag eerder ondergingen. "Het is hier maximum 20 centimeter diep." Toch mag schaatsen niet, zo benadrukte de Mechelse politie gisteren ook nog eens in een tweet. "Ondanks het koude weer van de voorbije dagen is het ijs op openbare plassen nog niet dik genoeg om te schaatsen."





De politie riep iedereen op zich niet op glas ijs te begeven en zag ook toe op de naleving van het verbod. Volgens woordvoerder Gert Mathay kwamen overtreders er vanaf met een waarschuwing. (WVK)