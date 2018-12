Schaatsclub trapt met show Schaatsboot en gans eindejaarsprogramma af Wannes Vansina

07 december 2018

22u16 0 Mechelen De Mechelse kunstschaatsclub Hivernia heeft vrijdagavond de Schaatsboot geopend met een prachtige show. Het was meteen het startschot van een druk eindejaarsprogramma, met dit weekend onder meer de Urban Trail.

De beste schaatsers van Hivernia toonden hun kunnen tijdens een show van een half uur. “Voor het team is de Schaatsboot een onvergetelijke schaatserving”, zegt hoofdcoach Christelle Damman. Vervolgens was het de beurt aan het publiek om de ijspiste op de Dijle te betreden. Net zoals vorig jaar kan je weer opwarmen in een Winter Lounge op de Haverwerf. Schaatsen kan tot en met 6 januari. De opening van de Schaatsboot viel samen met de eerste editie van Café Culinair, door de Mechelse horeca. Bezoekers konen hun smaakpapillen laten verwennen met onder meer als Indische pannenkoeken, pensje van snoekbaars met Avrugakaviaar, traditionele Ierse gerechten, beer parings, taco’s of lekkere desserts. Dat is ook morgen zaterdag het geval van 16 tot 23 uur. Nog zaterdag wordt de vierde Urban Trail gelopen, vanaf 19.30 uur. Het concept bleef ongewijzigd. De deelnemers ontdekken al lopend de gebouwen en monumenten in de stad. De organisatie verwacht 5.500 deelnemers. Volgend weekend gaat de kerstmarkt van start, die voor het eerst drie weekends zal duren. De succesformule van Mechelen in Vuur en Vlam wordt herhaald op 22 december. Het volledige programma van Mechelen houdt je Warm 2018 is terug te vinden op www.mechelenhoudtjewarm.be.