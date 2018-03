Sava viert vijfjarige bestaan op Grote Markt 05 maart 2018

Tapasbar Sava op de Grote Markt heeft zaterdagavond zijn vijfjarige bestaan gevierd. Het deed dat met een groot feest in een tent. "Toen we Sava hebben opgericht beloofde we elk succesvol jaar iets te organiseren. We hebben ons woord gehouden. Alleen mocht het voor ons vijfjarige bestaan iets groters zijn", vertelt Kris Dens, die de tapasbar samen met Karel Meyer uitbaat. Om 21 uur startte het feest met een live-optreden van Lait Vieux Russe. De coverband maakte een rentree na meer dan dertig jaar afwezigheid. Dat ze er zin in hadden, lieten ze eerder al weten. Zaterdag werd dat ook meteen duidelijk. Vanaf de eerste noot zat de sfeer in de feestent op de Grote Markt er al meteen in. Die was voor de gelegenheid bovendien goed gevuld. Na het feestje op de Grote Markt werd het vijfjarige bestaan verder gevierd in de tapasbar zelf met een DJ-set van BJ.ORN. (TVDZM)