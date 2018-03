Samenwerking Thomas More en accountskantoor 12 maart 2018

De hogeschool Thomas More Mechelen heeft een overeenkomst getekend met accountskantoor Blueground om in de toekomst een steentje bij te dragen aan de opleiding Accountancy-Fiscaliteit. Het doel van de samenwerking is om studenten helemaal mee te krijgen met de digitalisering en automatisering van de sector. "Door de toenemende digitalisering en automatisering in de sector wordt van een afgestudeerde bachelor verwacht dat hij de financiële gegevens van een bedrijf niet alleen correct kan verwerken, maar ook dat hij in staat is de financiële gezondheid van een onderneming te analyseren en adviezen uit te brengen. Blueground kan hierbij een belangrijke bijdrage leveren", deelt Thomas More mee.





(AVH)