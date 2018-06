Samenwerking scholen leidt tot bijzondere foto-expo 09 juni 2018

Nog tot en met morgen zondag kan je in Cultuurcentrum Mechelen terecht voor Fashion-Shoot-in-Style, een foto-expo die het resultaat is van een creatieve samenwerking tussen twee scholen van de nieuwe scholengroep KITOS. De studenten Mode van Ursulinen Mechelen werkten samen met de leerlingen van 5 en 6 Fotografie, 7 Haarstilist, 6 Schoonheidszorg en 5 Publiciteit van COLOMAplus. Samen werkten ze aan een fotoshoot als ware het voor een modemagazine. Van brainstorm en moodboard, over locatiescouting, make-up en kapsels tot het uiteindelijke maken van de foto's, alles deden ze zelf.





(WVK)