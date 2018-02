Samenkoop elektrische fiets 01 februari 2018

De stad Mechelen neemt voor het tweede jaar deel aan een samenaankoop voor elektrische fietsen in samenwerking met intercommunale Igemo. "De elektrische fiets kan voor veel meer mensen een echt alternatief voor de auto zijn", zegt schepen van Mobiliteit Marina De Bie (Groen). Iedereen die dit wenst, kan zich tot 30 april vrijblijvend inschrijven via www.mechelenklimaatneutraal.be. Mensen die zelf actief willen meebeslissen welke leverancier uiteindelijk gekozen wordt, kunnen lid worden van de stuurgroep. De interesse is groot. Op een dag schreven al honderd kandidaten zich in. (WVK)