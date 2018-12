Saartje Vandendriessche veilt vissen ten voordele van Sjarabang Wannes Vansina

18u43 0 Mechelen Het Mechelse evenementenbureau Exceptional Events en congrescentrum Lamot organiseren op 9 december een zondagsbrunch en kunstveiling begeleid door Saartje Vandendriessche en Thomas Vanderveken. De opbrengst gaat naar Sjarabang.

De kunstwerken die zullen worden geveild zijn vissen, ontworpen door Nederlands kunstenaar Albert Kramer en afgewerkt door bezoekers van Sjarabang en medewerkers van de firma Galapagos. Ook een werk van Kramer zelf en van kunstenaar Jan Scheirs gaan onder de hamer. De kunstwerken zijn het resultaat van de jaarlijkse ‘Company Day’ van het Mechelse farmaceutisch researchbedrijf. Het wilde een evenement voor haar 250 medewerkers én een goed doel steunen. “De vraag werd door Exceptional Events zodanig ingevuld dat niet alleen gewerkt werd vóór een goed doel, maar ook mét.” De prijs van De Warmste Brunch bedraagt 30 euro per persoon, kinderen van 4 tot 10 jaar betalen 15 euro. Toegang tot de veiling is volledig gratis. De brunch zal starten om 11 uur, de veiling om 13 uur. Beide vinden plaats in Lamot.

https://www.warmstebrunch.be/