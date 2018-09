S.A.R.S. vraagt aandacht voor senioren 05 september 2018

02u33 0 Mechelen "Heb bijzondere aandacht voor de ouderen." Dat vraagt de Stedelijke Adviesraad voor Senioren (S.A.R.S.) de Mechelse politieke partijen in een memorandum. Onder meer zorg, mobiliteit en betaalbare huisvesting zijn bekommernissen.

De S.A.R.S. nodigde vertegenwoordigers van de politieke families dinsdag uit in lokaal dienstencentrum Den Abeel. De adviesraad stelde een rapport voor dat werd samengesteld op basis van een bevraging van de leden en het ouderenbehoeftenonderzoek van eerder dit jaar. Voorzitter Rita Janssens schuift 'zorg' als eerste prioriteit naar voor. "Door de vergrijzing moet voldoende aandacht worden besteed aan het uitbreiden van het betaalbaar aanbod in de woonzorgcentra." De S.A.R.S vraagt ook meer aandacht voor depressie en meer lokale dienstencentra. Ook vereenzaming is een probleem. "Jonge senioren genieten volop van het rijke culturele aanbod, maar eens ze 80 zijn, wordt het al moeilijker voor velen", zegt Conny Verhaegen. Het niet mee zijn met digitale communicatie is een reden, een andere moeilijkere mobiliteit. "Beschadigde voetpaden moeten op korte termijn degelijk hersteld worden", zegt Anjes Dieren. "Wie zich onzeker of onveilig voelt, komt niet meer buiten."





Het ontbreken van vlotte busverbindingen, onder meer naar de begraafplaats en de Nekkerhal, zijn een oud zeer. De S.A.R.S. stelt de creatie van een ringbus zoals in Leuven voor. Verder vraagt de adviesraad meer aangepaste en betaalbare woningen, een toegankelijk vrijetijdsaanbod en het opnemen in de samenleving van senioren met een migratieachtergrond. (WVK)