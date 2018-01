Ruim dubbel zoveel samenwoners als trouwers 02u45 0

In Mechelen zijn het voorbije jaar 898 verklaringen tot wettelijk samenwonen afgesloten. Ter vergelijking: er zijn datzelfde jaar 404 huwelijken afgesloten. "Wettelijk samenwonen kan ook voor mensen die geen seksuele relatie met elkaar hebben, waardoor het niet onlogisch is dat we een hoger cijfer noteren", zegt schepen van Burgerzaken Marc Hendrickx (N-VA).





Wettelijk samenwonen zit in de lift. Het kan sinds 2000. "We mogen stellen dat dit een populaire vorm is om samenwonen juridisch vast te leggen. De registratie geeft een zekere juridische bescherming op het gebied van eigendom van goederen, de gezinswoning en verdeling van de gezinslasten. De belangrijkste voorwaarde is dat de betrokkenen een woning delen." (WVK)