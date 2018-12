Ruim 30 stadsmedewerkers vallen door de mand bij phishingtest Wannes Vansina

11 december 2018

Mechelen

Phishing is een vorm van fraude waarbij een oplichter gevoelige informatie als gebruikersnamen, wachtwoorden of kredietkaartnummers probeert te verkrijgen om later te misbruiken. Om te achterhalen hoe gevoelig de eigen administratie voor de problematiek was, liet de stad het agentschap van de Vlaamse overheid twee valse phishingmails sturen naar de in totaal 1.148 medewerkers. Zelfs bij een gemakkelijk te herkennen phishingmail klikten drie medewerkers de link aan om vervolgens ook nog eens hun login en paswoord achter te laten, zo achterhaalde het online magazine As Gau Paust. Bij een moeilijker te herkennen phishingmail lieten zelfs 32 ambtenaren hun gegevens achter. ICT-schepen Stefaan Deleus (CD&V) spreekt het ontstane beeld tegen als zouden medewerkers van de stad roekeloos te werk gaan. “We bestelden het onderzoek net om de medewerkers te sensibiliseren voor de gevaren van phishing. Er was geen enkel veiligheidsrisico.” Hij zegt geen weet te hebben van problemen bij de stad of het Sociaal Huis ten gevolge van échte phishingmails. Wel zou er onlangs nog een poging tot hacking geweest zijn, evenwel zonder succes.