Rugzak uit auto gepikt TVDZM

05 december 2018

Een dief heeft in de Huidvettersstraat ingebroken in een personenwagen. Deze stond geparkeerd langs de weg. Om in het voertuig te geraken, werd een deur beschadigd. Eens binnen werd de auto doorzocht. Er werd een rugzak uit de auto gestolen. De buit bestaat naast een laptop, ook nog uit een partij juwelen en wat cosmetica. De dief is voorlopig nog spoorloos.